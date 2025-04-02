Doğalgaz faturalarında yeni sistem: Rakamlar il il değişecek!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:25

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:38

Doğalgaz faturalarındaki kademeli tarife uygulaması her il için belirlenen farklı tüketim sınırları ile hayata geçirilecek. Soğuk bölgelerde yaşayanlara daha fazla destek sağlanarak, yüksek tüketim yaşanan illerde yurttaşların mağduriyeti önlenecek.

Doğalgazda kademeli tarife uygulamasının yıl sonuna doğru başlaması planlanıyor. Elektrikte bu yılın başında uygulamaya konulan maliyet esaslı tarifeyle yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan aboneler, elektriğin gerçek maliyetini ödemeye başlamıştı. Benzer bir uygulamanın doğalgazda da devreye alınması bekleniyor.

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, doğalgazda da benzer bir sistem uygulayarak soğuk ve sıcak şehirler arasındaki farkı dikkate alacağını belirtti. Bu sayede yurttaşların mağduriyetinin önlenmesi hedefleniyor.

EN ÇOK TÜKETİM HAKKÂRİ’DE

Öner, Türkiye’de her 100 hanenin yaklaşık 59’unun doğalgaz kullandığını söyledi. Özellikle soğuk iklime sahip şehirlerde doğalgazın ısınma amacıyla daha fazla kullanıldığını ve bunun bir dezavantaj oluşturduğunu vurguladı. Bakanlık, her il için ayrı bir kademe belirleyerek, soğuk ve sıcak iklime sahip iller arasında ayrım yapmayı hedefliyor.

2023 yılına ait verilere göre, hane başı en yüksek doğalgaz tüketimi 1.401 metreküp ile Hakkâri'de gerçekleşti. Bunu sırasıyla Erzurum, Ardahan, Muş ve Ağrı izledi. En düşük tüketim ise Adana, Osmaniye, Mersin ve Antalya'da kaydedildi. İstanbul'da ortalama tüketim 869 metreküp, Ankara'da 1.067 metreküp, İzmir'de ise 736 metreküp oldu.

Bakanlık, bu verileri dikkate alarak her il için ortalama tüketim belirleyecek ve bu tüketimin altında kalan hanelere destek verirken üstünde kalanlara gerçek maliyetleri yansıtmaya başlayacak.