Yeni aya fiyat artışıyla girilecek: Elektriğin ardında doğalgaza çift haneli zam yolda!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 11:42

Güncelleme: 27.03.2025 - 11:42

Enerji yönetimi 1 Nisan itibarıyla elektrik tarifelerinde yüzde 25'lik artışa giderken doğalgaz fiyatlarına da zam yapmak için harekete geçti. BOTAŞ’ın hazırladığı taslağın nisan ayında yürürlüğe girmesi ve doğalgaz tarifelerine çift haneli zam yapılması bekleniyor.

'BAKACAĞIZ, DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Türkiye’de artan enflasyon, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yönelik zam beklentisini güçlendirdi. Geçtiğimiz hafta basına yansıyan haberlere göre, enerji yönetiminin elektrik tarifelerini yüzde 25 artıracağı öne sürülürken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına ilişkin "Bakacağız, değerlendireceğiz" yanıtını vermişti.

DOĞALGAZA ÇİFT HANELİ ZAM GÜNDEMDE

Gazeteci Olcay Aydilek, zammın yalnızca elektrikle sınırlı kalmayacağını belirterek doğalgaz fiyatlarına da önemli bir artış yapılacağını söyledi. Aydilek, "Ankara'da enerji kulislerinde hareketlilik sürüyor. BOTAŞ’ın, konutlara sattığı doğalgazda zam ihtiyacını ortaya koyan bir çalışma yaptığı ve bunu enerji yönetimine sunduğu belirtiliyor. Sektör çevrelerinde, 1 Nisan’dan itibaren doğalgaza 'çift haneli' yüksek oranlı zam konuşuluyor" ifadelerini kullandı.