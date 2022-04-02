BOTAŞ gaz fiyatlarını yüzde 35-50, EPDK elektrik fiyatlarını yüzde 20-25 artırdı

02 Nisan 2022 Cumartesi, 05:14

Özellikle AKP’nin yanlış politikaları nedeniyle büyük bir ekonomik kriz içinde savrulan Türkiye’de, fiyat artışlarının hızına ulaşmak artık olanaksız hale geldi.

Bunun son örnekleri ise dün enerjide yaşandı. Önce BOTAŞ, 1 Nisan itibarıyla elektrik üretim santrallarının tarifesine yüzde 44.3, sanayi tarifesine yüzde 50 ve konut tarifesine ise yüzde 35 oranında zam yaptığını duyurdu. BOTAŞ ayrıca, “evsel enerji fiyat endeksi”ne göre konutlarda, Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğalgazın Türkiye’de kullanıldığını savundu. BOTAŞ’ın ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ise yine 1 Nisan itibarıyla elektrik fiyatlarındaki artışları ise Resmi Gazete’de ilan etti. Buna göre sanayi abonelerinin tarifelerine yüzde 20-25 arası zam yapıldı.

Bu kapsamda alçak gerilim sanayi abonelerinin kilovatsaat başı elektrik fiyatı 191.77 kuruştan 230.1 kuruşa çıktı. Yine ilk kademede bulunan mesken abonelerinin kilovatsaat başı fiyatı 112.41 kuruştan 112.43 kuruş, yüksek kademede olanların 167.83 kuruştan 167.85 kuruşa çıktı. İlk kademedeki ticarethane aboneleri için kilovatsaat başı fiyat 167.43 kuruştan 167.45 kuruşa, yüksek kademedekiler için 222.70 kuruştan 222.73 kuruşa yükseldi.

‘MÜJDE’ SONRASI 9 KEZ ARTIŞ

Doğalgaza yapılan son zamla konut tarifesinin üç ayda yüzde 68.75 arttığına dikkati çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın şöyle devam etti: “Karadeniz’de gaz bulunduğu müjdesinin verildiği Ağustos 2020’den bu yana konutlarda doğalgaz fiyatı 9 kez arttı. Konutlardaki gaz tarifesine 1 Ocak 2021’den itibaren Haziran 2021’e kadar her ay yüzde 1’er ve 1 Temmuz 2021 tarihinde ise yüzde 12 zam yapıldı. 2022 yılı içinde ise 1 Ocak’ta yüzde 25 ve son olarak 1 Nisan’da yüzde 35 artış yapıldı. Buna göre müjdenin verildiği Ağustos 2020’den bu yana konut tarifesi toplamda yüzde 100 zamlanırken faturalar ikiye katlandı.”