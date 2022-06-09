BOTAŞ genel müdürü yanıt vermek isterken AKP’li Mustafa Savaş sürekli araya girdi
Milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt vermek isteyen BOTAŞ’ın genel müdürü Burhan Özcan, AKP’li Komisyon Başkanı Mustafa Savaş tarafından konuşması engellendi.
TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda hesapları görüşülen BOTAŞ’ın genel müdürü Burhan Özcan, milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt vermek istedi. Ancak AKP’li Komisyon Başkanı Mustafa Savaş sık sık araya girerek Özcan’ı önledi.
"BU ETİK DEĞİL"
Özcan, kurumdaki en temel problemin ücretlendirme olduğunu söyledi. AKP’li Savaş, “Sayın genel müdürüm, yazılı olarak bunları da detaylı olarak komisyon üyelerimize verelim, tamam” dedi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay raporunda da eleştiri konusu olan “bir kısım personele maddi ödül verilirken bir kısmına sadece başarı belgesi verilmesini” gündeme getirdi. Üyelerin kendilerine ödül vermelerinin etik olmadığı eleştirisine dikkat çeken Yavuzyılmaz, birden çok yerde görev alan bürokratlara da değindi. Özcan, yanıt vermek istedi. Başkan Savaş komisyondaki genel görüşmeler tamamlandıktan sonra yanıt vermesini isteyerek kabul etmedi. Bunun üzerine Yavuzyılmaz, “Burada özgürce konuşamazsınız sayın genel müdürüm” dedi. Özcan, “Kısmet” diyerek karşılık verdi.
AYRIMCILIK YOKMUŞ!
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de ödül konusunu dile getirdi. Özcan, “Şu ödül noktasındaki cevabımızı dinlemenizi ben özellikle istirham ediyorum” dedi. Oturum Başkanı AKP’li Nevzat Şatıroğlu ise “Evet, en sonda” dedi. Özcan, görüşmeleri sonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, “Şu ödülle alakalı fasılda çok değerli konuklarımızı...” diye devam ederken komisyon başkanı AKP’li Savaş, “Onu yazılı olarak verseniz, böyle daha detaylı çünkü birçok...” diye araya girdi. Bunun üzerine Özcan, “Ama ana hatlarını söylemem icap ediyor, şundan dolayı, affınıza sığınarak sayın başkanım” diyerek devam etti. Özcan, sonra sistemi anlatarak ayrımcılık yapılmadığını söyledi.
654 BIN TL’LIK ÖDÜL
Özcan, Boru Hatları Güvenliği Projesi’nde görev alan 34 personelin tamamının ödüllendirildiğini belirterek yönetim kademesinde 27 kişi olduğunu söyledi. Özcan, “komisyon kendi kendine ödül verdi” yaklaşımının doğru olmadığını, genel müdür ve yönetim kurulu başkanı sıfatıyla kendisinin şahsi teklifiyle ödüllerin verildiğini bildirdi. Özcan, “100 milyarı aşan cirosu olan bir kuruluşun kendi personelleri için başarılı bulduğu kişilere 654 bin liralık bir ödül vermesi biraz...” diyordu ki Başkan Savaş yine araya girdi. Savaş, “Sayın genel müdürüm, yazılı cevap verin” dedi. Özcan da “Peki” diyerek tamamladı. BOTAŞ 2019 yılını 5.6 milyar lira, 2020’yi de 26.7 milyon lira dönem zararıyla kapattı.
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