BOTAŞ'tan Deutsche Bank ile kredi anlaşması

20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:06

BOTAŞ ile Deutsche Bank arasındaki kredi görüşmelerinde son aşamaya gelindi. BOTAŞ'ın parayı ABD'li üreticiler ve Avrupalı tedarikçilerden LNG alımı için kullanacağı belirtildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, kredinin BOTAŞ'ın LNG alımı için kullanacağı ilk kredi olduğu ve benzer anlaşmaların yolunu açabileceği vurgulandı. BOTAŞ'ın bu yolla İran ve Rusya'nın büyük paya sahip olduğu doğalgaz tedarikçileri yelpazesini çeşitlendireceği ifade edildi.

BOTAŞ ile Deutsche Bank arasındaki anlaşmanın haftalar içerisinde imzalanması bekleniyor.

Bloomberg'in haberinde anlaşmanın artan gaz fiyatlarından etkilenen BOTAŞ için kritik bir dönemde geldiğine dikkat çekildi. BOTAŞ, son 5 ayda Merkez Bankası'nın 18 milyar dolarlık döviz satışında en büyük paya sahip kurumdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantörü olduğu kredinin 5 yıl vadeli olduğu ve ikiye katlanabileceği bildirildi. Mevcut LNG fiyatlarına göre 1 milyar euro karşılığında 1 milyar metreküplük alım yapılabiliyor. Türkiye'nin doğal gaz kullanımı ise yıllık 61 milyar metre küp seviyelerinde.

LNG, doğalgaza göre daha maliyetli olsa da Ukrayna işgalinin ardından birçok Avrupa ülkesi Rus gazına bağımlılığı azaltmak adına LNG alımına yönelmişti.

Türkiye, doğalgaz ihtiyacının yarısından fazlasını Rusya'dan karşılıyor.