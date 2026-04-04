BOTAŞ il il listeyi yayımladı: Doğalgazda indirimli tüketim limitleri belli oldu

BOTAŞ, doğalgazda dün itibarıyla hayata geçen "kademeli tarife" sisteminin detaylarını paylaştı. Artık her şehrin iklim şartlarına göre farklı bir "destekli tüketim sınırı" olacak. Yani Erzurum'daki bir abonenin indirimli kullanabileceği gaz miktarı ile İzmir'deki bir abonenin limiti aynı olmayacak.

Sadeleştirilmiş haliyle yeni doğalgaz düzenlemesi ve üç büyük ildeki nisan ayı limitleri ortaya çıktı.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Bu düzenleme ile devletin sağladığı doğalgaz desteği, herkes için aynı standart rakam üzerinden değil, illerin ihtiyaç duyduğu ısınma miktarına göre dağıtılacak.

Kademe 1 (Destekli):

Şehriniz için belirlenen aylık limiti aşmazsanız, gazı daha uygun fiyattan tüketmeye devam edeceksiniz. Kademe 2 (Maliyet Esaslı):

Eğer belirlenen aylık sınırı geçerseniz, sınırı aşan miktar için devlet desteği azalacak ve daha yüksek (maliyet odaklı) bir bedel ödeyeceksiniz.

ÜÇ BÜYÜK İLDE NİSAN AYI LİMİTLERİ

BOTAŞ'ın yayımladığı takvime göre, içinde bulunduğumuz nisan ayı ve yılın geri kalanı için İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirlenen "indirimli tüketim" sınırları (metreküp cinsinden) şu şekilde:

İL Nisan Ayı Limiti (sm³) Kış Zirvesi (Ocak/Şubat) Yaz Tabanı (Ağustos) İstanbul 192,55 ~286 sm³ 26,72 sm³ Ankara 180,69 ~344 sm³ 31,03 sm³ İzmir 157,90 ~308 sm³ 17,71 sm³

ŞEHİRLERE GÖRE TÜKETİM TAKVİMİ

Sistem, mevsim geçişlerine göre limitleri otomatik olarak güncelliyor. İşte üç büyük şehrin yıl içindeki seyri:

İstanbul

İstanbul'da nisan ayı için sınır 192,55 sm³ olarak belirlendi. Kışın (Şubat) bu limit 286 sm³'e kadar çıkarken, yazın (Ağustos) mutfak ve sıcak su kullanımına yönelik olarak 26,72 sm³'e kadar düşüyor.

Ankara

Ankara’nın iklimi daha sert olduğu için kış limiti (Ocak) 344,73 sm³ ile İstanbul'dan daha yüksek tutuldu. Ancak nisan ayında havaların ısınmasıyla birlikte destek sınırı 180,69 sm³ olarak uygulanacak.

İzmir

İzmir'de nisan ayı sınırı 157,90 sm³. Yaz aylarında ise Türkiye'nin en düşük limitlerinden biri uygulanıyor; Ağustos ayında sadece 17,71 sm³'ün üzerindeki tüketimler kademeli fiyata girecek.