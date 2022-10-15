CHP'li Ahmet Akın: 'BOTAŞ'a tarihi borç yükü çıkacak'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ’ın 2022’de 16.4 milyar lira olan borçlanma gereğinin 2023’te 25 kattan fazla artırılarak 422.8 milyar lira, EÜAŞ’ın 3.4 milyar lira olan borçlanma yükünün 26 kattan fazla artarak 90.6 milyar liraya çıkarıldığını söyledi.
Verileri Resmi Gazete’deki kararlardan paylaşan Akın, “BOTAŞ’a tarihi borç yükü çıkacağı anlaşılıyor. Yanlış politikalar nedeniyle imzalanan anlaşmalar nedeniyle mi bu borca gerek duyuluyor yoksa Rusya’ya yapılacak ödeme mi ertelendi” sorusunu yöneltti.
Kararla iki kurumun borçlanma gereğinin artırıldığını söyleyen Akın, “BOTAŞ’ın 2022’de 16 milyar 360 milyon olan borçlanma gerekliliği, 2023 programına göre 422 milyar 760 milyon 203 bin lira açıklandı. İktidarın halihazırda zarar eden kurumda yaratacağı tahribatın katlanacağı anlaşılıyor” dedi.
Elektrik üretim santrallarını işleten EÜAŞ’ta benzer uygulamaya gidildiğini söyleyen Akın, “2022’de 3 milyar 413 milyon 549 bin olan EÜAŞ’ın borçlanma gerekliliği 2023’te 90 milyar 557 milyona çıkıyor. 2023’te 8 milyar yatırım yapması hedeflenen EÜAŞ’ın, bunun 11 katından fazla borçlanması öngörülüyor” diye konuştu.
28 MİLYAR DOLAR
İki kurumun toplam borçlanma gereğinin 513.4 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
“Tutar güncel kura göre 27.7 milyar doları buluyor. Türkiye’de mantık dışı hazine garantisi verilen 8 farklı yap-işlet-devret projelerindeki garanti tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 16.7 milyar dolar. İktidar hem BOTAŞ hem EÜAŞ’ın bu olağanüstü borçlanma gerekliliğine neden gerek duyulduğunu derhal açıklamalı.”
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