Boykot çağrısı yapan işçi işten çıkarıldı!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 16:48

Güncelleme: 03.04.2025 - 16:48

Ecoplast fabrikasında çalışan Cüneyt Tişkaya, boykot çağrısını paylaşmasının ardından işten çıkarıldı. Antep’teki Eruslu Global’e ait Ecoplast fabrikasında çalışan Tişkaya, WhatsApp durumunda boykot çağrısını paylaştığı için işten çıkarıldığını açıkladı. Eruslu firmasına ait Sleepy markası da boykot listesinde yer almakta. Eruslu’nun sahipleri, AKP ile yakın ilişkileri ve AKP döneminde büyümeleriyle tanınıyor.

Eruslu’nun eski yöneticisi Ökkeş Eruslu, uzun süre AKP Gaziantep İl Başkanlığı yapmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla birçok markaya boykot çağrısı yapılmaya başlanmıştı. 2 Nisan’da ise bir günlük tüketim boykotu gerçekleştirildi.

Tişkaya, dört yıldan fazla bir süredir Eruslu’da yemekhane bölümünde çalışıyordu. Boykota çağrı yapan görseli paylaşmasının ardından, ertesi gün vardiya değişikliği yapılarak 3-11 vardiyasına çağrıldı ardından işten çıkarıldı. Tişkaya, işten çıkarılma gerekçesinin boykotu desteklemesi olduğunu belirtti.

Tişkaya, yaşanan durumu “Boykotu desteklediğimi görünce işten çıkarıldım. İşten çıkarılmamın sebebinin boykot çağrısı yapmak olduğunu söylediler” şeklinde yorumladı. Tişkaya, işten çıkarılmasının ardından diğer çalışanların kendisini arayarak destek verdiklerini ve bu durumu boykota çağrı yapmakla ilişkilendirdiklerini aktardı.

'GİT HAKKINI DIŞARIDA ARA'

İşten çıkarıldıktan sonra tazminat talebine ise olumsuz yanıt alarak “Hiçbir hakkını vermiyoruz, git hakkını dışarıda ara” tepkisiyle karşılaştı. Tişkaya, boykotun önemine dikkat çekerek, “İşçiler üretimden ve tüketimden gelen gücünün farkına varmalıdır. Genel grev ve direnişi daha fazla dile getirmeliyiz” dedi. Tişkaya, haklarını aramak için dava açmaya karar verdi.

Eruslu fabrikası, 2023 yılında işçilerin karşı çıktığı ve ardından vazgeçilen yedili sistem uygulamasıyla gündeme gelmişti. Fabrikada bu süreçte öncü olan işçiler işten çıkarılmıştı. Ayrıca, 2010 yılında Petrol-İş sendikası üzerinden yapılan sendikalaşma mücadelesi de patronun öncü işçileri işten çıkarması ve sendikalı olmayı engellemesiyle sonuçlanmıştı.