Cumhuriyet gündeme getirmişti... İYİ Parti lideri Meral Akşener BMC fabrikasının önünden seslendi: '10 bin kişinin işi ne oldu?'

09 Haziran 2022 Perşembe, 22:37

Sakarya Karasu’da deniz kenarında bulunan yaklaşık 2 bin 200 dönümlük Hazine arazisi BMC’ye 10 bin kişinin istihdam edileceği garantisiyle yaklaşık üç yıl önce 49 yıllığına hibe olarak verilmişti.

O dönem Ethem Sancak ile Katarlıların sahibi olduğu BMC'nin, 13 Ocak 2019 tarihinde Sakarya Karasu Fabrikası’nın temel atma törenine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılmıştı.

2021 yılının haziran ayında BMC’nin Ethem Sancak ve Talip Öztürk’e ait yüzde 50.1’lik hissesi resmen Tosyalı Holding’e satıldı. BMC’yi devralan Tosyalı Holding ise Karasu’da firmaya tahsisli araziye yatırım yapmaktan vazgeçti.

Cumhuriyet, Tosyalı’nın bu kararının ardından fabrika inşaatının söküm çalışmaları başladığını gündeme getirmişti.

Olaya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, "Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunlarından bir tanesidir", Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün de "İktidara geldiğimizde hesabını soracağız" demişti.

AKŞENER FABRİKANIN ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kısa süre önce sökümüne başlanılan BMC fabrikasının önünde açıklamalarda bulundu. Akşener’e İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan eşlik etti.

Dikbayır, Akşener’e “Sayın Genel Başkanım burası tank üretilmek üzere dört yıl önce BMC grubuna verildi. Tayyip Bey de buranın temel atma törenine geldi, burada 10 bin kişinin çalışacağını söyledi. O zaman bu işin olmayacağını söyledik. Şimdi bu fabrikayı söküp kaldırıyorlar buradan” dedi.

"10 BİN KİŞİNİN İŞİ NE OLDU PEKİ?"

Akşener ise, “10 bin kişinin işi ne oldu peki? Bu nasıl bir şey? Bir ilçeye, bir şehre söz veriliyor; gençlerine, kadınlarına söz veriliyor… Deniliyor ki, ‘10 bin kişi istihdam edilecek’. Hiçbir şey söylenmeden, hiçbir gerekçe gösterilmeden nasıl oluyor da bu fabrika kaldırılıp götürülüyor? Nereye götürüldüğü de belli değil” diye konuştu.

Dikbayır, “Zaten BMC de bu işi bıraktı. Acil tank ihtiyacı var diye tank palet fabrikasını bu hale getirdiler. Daha bir tane tank gelmedi maalesef” diye yanıt verdi.

"TAŞINMA OLAYINDAN SONRA HERKES UMUDUNU YİTİRDİ"

Kılıçaslan ise fabrikada söküm işlemi başlatılmasına yönelik, “Özellikle ilçemizde büyük umutlarla bu fabrikanın kurulması bekleniyordu yıllardır. Yeni tahsisi yapılmıştı ve şimdi ilçede birçok insan ve birçok gencimiz bu yaşanan taşınma olayından sonra herkes umudunu yitirdi. Sakarya için büyük bir yatırımdı, maalesef bu şansını da yitirmiş oldu gençlerimiz. Herkes aynı umutsuzluğa kapılıyor. Zaten ekonomik bir sıkıntı var ülkemizde, bu da üstüne tuz biber oldu” diye konuştu.

"BİZ DEVLET OLARAK BU YATIRIMI YAPARIZ"

Akşener de “Şimdi demin meydanda konuşurken ‘Allah bizi milletimize yalan söyleyenlerden eylemesin’ demiştim. İşte apaçık yalan eylemi ile karşı karşıyayız. Ama şimdi bunu çok sıkı takip ederseniz inşallah bizim iktidarımızda bu sefer biz devlet olarak bu yatırımı yaparız” dedi.