Boyner Grubu Buluşum Platformu’nun desteklediği projelerin sayısı 14’e çıktı

27 Mart 2022 Pazar, 02:00

Boyner Grup’un “benim bir buluşum var” diyen ya da girişimini geliştirmek isteyen sosyal girişimcilere destek sağlamak için kurduğu Buluşum Platformu’nun çalışmaları hızla devam ediyor. Boyner Grup Yönetim Kurulu üyesi Ümit Boyner ve Buluşum Platformu Üst Yöneticisi Cihan Alpay da platformun çalışmaları ve desteklediği son projeleri Hatay’da anlattı.

DOKUMAYA DESTEK

2015’te kurulan platformun yola çıkış amacının toplumsal fayda sağlayacak projeler ile destekçileri bir araya getirmek olduğunu belirten Alpay, 2020’den itibaren de çalışmalara Boyner Grup olarak devam ettiklerini söyledi. Seçilen projeler hem platformdan maddi destek alıyor hem Boyner Grup şirketlerinden mentorluk ve tanıtım katkısı olanağı yakalıyor. Alpay “Bugüne kadar 14 farklı girişime can suyu verdik. “Sinemasal”, “Yuvarla’’, “SoruSana”, “Ustamdan” ve “Sesli Durak” bunlardan birkaçı” dedi.

Desteklenen en son girişimlerden biri Heartish. Bu bir yıllık moda markasının kurucusu Tuba Yıldız, Anadolu’nun dokuma sanatını sürdüren kadınların peşine düşmüş. Yıldız girişimini kadın emeğini sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürmek, yerel üretimi ve istihdamı desteklemek amacıyla başlatmış. Heartish Hatay’dan Antakya ipeği, Mardin ve Şanlıurfa’dan keçe, pazen ve kaşmir, Denizli’den Buldan bezi, peştemal ve keten, Tokat’tan Tokat taş baskı, Trabzon’dan Keşan bezi, Gaziantep’ten kutnu, İzmir’den Ödemiş ipek ve Rize’den kendir kumaşlarına genç moda tasarımcılarının hazırladığı koleksiyonlarla hayat veriyor. Yakında Boyner Büyük Mağazacılık da 24 parçalık ilkbahar-yaz koleksiyonunu müşteriyle buluşturacak. Tülay Genç ise 17 yıldan beri ipek böceği yetiştiriciliği ve dokuması yapıyor. Defne Koza Evi’nde kadınlara eğitim veriyor. Buluşum’un desteğiyle atölyesini kurmaya ve 10 kadına istihdam sağlamaya hazırlanıyor.

