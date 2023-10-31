BP’nin üçüncü çeyrek kârı üzde 60 düştü

İngiliz enerji şirketi BP'nin üçüncü çeyrek kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 düşüşle 3,3 milyar dolar oldu.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:41
BP’nin üçüncü çeyrek kârı üzde 60 düştü
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Enerji şirketi BP'nin kârı, yılın ilk iki çeyreğinin ardından üçüncü çeyrekte de sert düştü.

Buna göre, şirketin üçüncü çeyrek kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 düşüşle 3,3 milyar dolara geriledi. Şirketin bu yılın ilk ve ikinci  çeyreğindeki kârı da geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 20,6 ve 70 düşüş göstermişti.

Şirketin üçüncü çeyrek bilançosuna ilişkin açıklamasına göre, BP’nin ikinci çeyrekte 2,6 milyar dolar olan kârı, üçüncü çeyrekte güçlü petrol ticareti, yüksek petrol ve gaz üretimi ve rafinaj marjlarındaki artışla 3,3 milyar dolara yükseldi. Böylece, şirketin kârı bu dönemde yüzde 27 artış gösterdi.

BP, üçüncü çeyrekte 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını da açıkladı. Şirketin ikinci çeyrek için planladığı 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı da 27 Ekim itibarıyla tamamlandı. ???????

GEÇEN YILA ORANLA SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Öte yandan, BP’nin yılın üçüncü çeyreğindeki 3,3 milyar dolarlık kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 8,1 milyar dolarlık kâra göre yüzde 60 düşüş gösterdi.

BP, yılın 9 aylık döneminde ise 10,8 milyar dolar kâr elde etti. Şirketin 2022’nin aynı dönemindeki kârı 22,8 milyar dolar olmuştu.


Enerji şirketi BP BP üçüncü çeyrek kâr

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