Restoranı taramışlardı... 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı!

Küçükçekmece'de bir restorana tabanca ve uzun namlulu silahla ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

AA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 12:04
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi'nde bir restorana 17 Ekim'de gelen maskeli 4 kişinin, tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş etmesi ile işyerinden karşılık verilmesi üzerine yaşanan çatışmanın ardından soruşturma başlattı.

Çıkan çatışmada işyerine 14, park halindeki araca 3 kurşun isabet ettiğini, olay yerinde ise 43 kovan, 1 dolu fişek ile 1 uzun namlulu silaha ait içerisinde mermi bulunan şarjör bulunduğunu belirleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri H.U. (24), A.K. (31) ile U.D.'yi (25) operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin bulundukları adreste yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 2 tabancaya ait şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ!

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan silahlı saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, saldırganların otomobille geldiği, maskeli ve şapkalı araçtan indikleri, ellerindeki silahlarla ateş ettikten sonra restorandan koşarak tekrar araca binip kaçtıkları yer alıyor.


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