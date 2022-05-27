G7 enerji bakanları OPEC'e üretimi artırma çağrısı yaptılar

27 Mayıs 2022 Cuma, 15:15

G7 enerji ve çevre bakanlarının dönem başkanı Almanya'da gerçekleştirdikleri toplantının sonuç bildirisinde yer yer verilen çağrıda, savaşın petrol, faz ve kömür fiyatlarında artışı tetiklediği ve işletmeler, sanayi kuruluşlarının yanı sıra düşük gelirli hane halkları üzerinde büyük gerilim yaratan enflasyonu ateşlediğini vurguladılar.

Foreks.com'un haberine göre, sonuç bildirisinde, "Petrol ve gaz üreticisi ülkeleri sorumlu şekilde hareket etmeye ve sıkılayan uluslararası pazarlara yanıt vermeleri çağrısında bulunuyoruz, OPEC'in önemli bir rol oynaması gerektiğini not ediyoruz" denildi.

G7 enerji ve çevre bakanları, AB'nin doğal gazda Rusya'ya bağımlılığının azaltılmasını "özel aciliyeti" olduğunu belirtirken, LNG arzının artırılmasının boru hatlarında potansiyel arz aksaklıklarının etkisini azaltmakta önemli rol oynayabileceğini vurguladılar.