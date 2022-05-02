Brent petrolün varil fiyatı 103,41 dolar oldu
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 103,41 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,48 düşüşle 103,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 100,62 dolardan alıcı buldu.
Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de zayıf ekonomik büyüme endişeleri petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu.
COVİD-19 ETKİSİ SÜRÜYOR
Çin, fabrika faaliyetinin koronavirüs (Covid-19) kaynaklı karantina nedeniyle Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini gösteren veriler paylaştı.
Çin'de Covid-19 vakaları artmaya devam ederken, yetkililer karantina yoluyla durumu kontrol altına almaya çalışıyor.
Arz tarafında ise Libya Ulusal Petrol Şirketi dün yaptığı açıklamada, bir süredir ihracatın durdurulduğu Zueitina petrol terminalindeki faaliyetlerine geçici olarak devam edeceğini söyledi.
Öte yandan, AB Enerji Bakanları Rus petrol ithalatına aşamalı ambargo ihtimalini görüşmek üzere bugün Brüksel'de toplanacak.
Brent petrolde teknik olarak 104,48 ile 106 dolar aralığının direnç, 102,96 ile 101,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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