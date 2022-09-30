Brüt dış borç stoku 444,4 milyar dolar oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre brüt dış borç stoku 444,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 12:14
Brüt dış borç stoku 444,4 milyar dolar oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “Türkiye Brüt Dış Borç Stoku”, 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla 444,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı ise yüzde 53,7 oldu. Aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 232,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve stokun milli gelire oranı yüzde 28,1 oldu.

Hazine garantili dış borç stoku 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla 15,8 milyar dolara geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku, 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla 4.008 milyar TL olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 39,3 oldu. Aynı tarihte, “Kamu Net Borç Stoku” ise 1.953,9 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 19,2 oldu" ifadesi yer aldı.



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