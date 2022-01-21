BTM’ye yılın ilk çağrı döneminde 1958 girişim başvurdu

21 Ocak 2022 Cuma, 12:33

Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka programları için yeni girişimcileri kabul eden BTM’nin, yeni dönem girişimleri, ön değerlendirmeye tabii tutulacak. Ön değerlendirmeyi başarıyla geçen girişimciler, İTO Meclis ve Komite üyelerinden oluşan değerlendirme kurulu tarafından da yeni bir elemeden geçirilerek BTM üyesi olmaya hak kazanacak.

Her program için ayrı bir eğitim takvimi hazırlanan BTM’de girişimciler 7/24 ofis imkanı, eğitim, danışmanlık, mentorluk, yatırımcı eşleştirmeleri gibi hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

BTM BÜNYESİNDE 542 GİRİŞİM VAR

Kuruluşundan bu yana 2 bin 125 girişime destek veren BTM’de şu an 925 girişimci ve 542 girişim bulunuyor. BTM kurulduğundan bu yana ise 4 bin 655 girişimciyi bünyesinde ağırladı. Bu girişimlerin 49 tanesi 1 milyar 73 milyon 167 bin 500 lira değerleme ile yatırım aldı. 2021 yılında 14 BTM girişimi 605 milyon 820 bin lira değerleme üzerinden 65 milyon 358 bin lira yatırım aldı.

Girişimlerin bu zamana kadar aldığı yatırım tutarı ise 134 milyon 132 bin liraya ulaştı.

“GELEN BAŞVURU İLE GURURLANDIK”

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “Yeni yıla çok hızlı bir giriş yaptık. Çağrı dönemimizde gelen başvuru sayısı bunun en önemli göstergesi. Girişimcilerimiz tarafından tercih edilen kuruluşların başında gelmek bizi gururlandırıyor. Çünkü biz tüm startupları potansiyel yatırımcıların odağına almak için çalışıyoruz. Girişimlerimizin ticari hayata kazandırılması bizim en büyük amacımız. Bu noktada İstanbul Ticaret Odası’ndan aldığımız destek bize güç katıyor. Öte yandan bizim odağımızda sadece girişimcilerimiz değil, yatırımcılarımız da yer alıyor. 2020 yılında uygulamaya başladığımız BTM Yatırımcı Kulübü programımız bu zamana kadar birçok yatırımcıyı mezun etti. Bu suretle sadece girişimcilerimizi değil, yatırımcılarımızı da BTM’ye davet ediyoruz. Yeni dönemde ayrıca, kendimize ait rekorları geliştirmek için de çalışıyoruz” dedi.