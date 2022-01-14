e-Devlet üzerinden ‘Dernek Üyelik Başvurusu’ hizmete açıldı

Derneklere üye olabilme hizmeti internet ortamına taşındı. Artık e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu yapılabilecek.

IHA
14 Ocak 2022 Cuma, 10:37
e-Devlet üzerinden ‘Dernek Üyelik Başvurusu’ hizmete açıldı
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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi.

e-Devlet üzerinden ‘Dernek Üyelik Başvurusu’ hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, “Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye” denildi. 

e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek. 


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