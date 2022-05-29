Bu hafta küresel piyasalara ABD verisi damga vuracak

29 Mayıs 2022 Pazar, 09:51

ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi Fed’in mart ayından beri toplam 75 baz puanlık faiz artışının istihdam piyasasına etkisi olup olmadığını gösterebilir.

Bloomberg anketine göre nisan ayında 428 bin artan istihdam verisinin mayısta 325 bin artması bekleniyor. ABD’de konut gibi bazı sektörlere yönelik veriler zayıflarken resesyon endişeleri de artıyor. Ancak istihdam piyasasında görülecek zayıflama, Fed’in enflasyonla mücadele için yaptığı faiz artışlarını yavaşlatmayabilir. Piyasalar Fed’den haziran ve temmuz aylarında 50’şer baz puanlık faiz artışı bekliyor.

“SIFIR COVİD-19, SIFIR BÜYÜME”

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de Salı ve Çarşamba günleri açıklanacak PMI verileri uygulanan ‘sıfır Kovid’ politikasının ekonomi üzerindeki etkilerini gösterecek.

Başbakan Li Keqiang bu çeyrekte ‘makul düzeyde’ bir büyüme beklediklerini belirtmişti. Çin hükümeti ekonomiyi desteklemek amacıyla bazı paketler açıklamıştı. Buna rağmen birçok ekonomist bu çeyrekte ekonomide daralma bekliyor. Ülkede CSI 300 endeksi yıl başından bu yana yüzde 20 düşerken yuan da 2020’den beri görülen en düşük seviyelere yakın seyrediyor.

AVRUPA’NIN ENFLASYON BAŞ AĞRISI

Euro Bölgesi’nde nisan ayında yüzde 7.4 olan enflasyonun Mayıs ayında artışını sürdürerek yüzde 7.6 ile yeni rekor kırması bekleniyor. Bu yükseliş, Avrupa Merkez Bankası’nın politika normalleşmesine yakın zamanda başlama beklentisini destekleyebilir. Bankanın Temmuz ayında 25 baz puanlık faiz artışı yapması bekleniyor.

TÜRKİYE’DE BÜYÜME VERİSİ RADARDA

Yurt içinde 31 Mayıs’ta birinci çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin anketine göre Türkiye ekonomisinin 1. çeyrekte yüzde 7.20, 2022 yılının tamamında ise yüzde 3.50 büyümesi bekleniyor.

Ekonomi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1 büyümüştü.