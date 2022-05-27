Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, kadın milli boksörlerle gurur duyuyor

27 Mayıs 2022 Cuma, 20:19

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki başarıyı değerlendirdi, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki hedeflerini anlattı.

Kadın milli boksörlerin, İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda zirveye 5 altın, 2 bronz madalyayla zirveye çıktığını hatırlatan Gözgeç, "Gençlik Haftası'nda çok bereketli bir ay oldu. Boksla başladı başarı. Diğerleriyle devam etti. Kadın boksörlerimiz işlerini disiplinli yapıyorlar. Türk kadınının dünyada sesi oldular. Olimpik sporlarda böyle bir şampiyonayı buraya getirmek de kolay değildi. Türkiye için bu bile başlı başına bir başarıydı. Bütün spor dalları için söylüyorum Türkiye güvenli bir ülke ve en iyisini yapıyor" dedi.

Organizasyonun Türkiye'de olmasının avantajını da değerlendirdiklerini vurgulayan Gözgeç, "Ev sahibi avantajımız oldu ama başka bir ülkede olsa bile biz bu başarıyı yakalardık. İstanbul’da evimizde olmanın öz güveni sporcularımız da vardı. Kadın boksunda dünyanın bir numarası olduğumuzu biliyorduk ama bunu bir kez daha tescilledik. Bizim projemiz 3-5 yıllık değildi. Bu kızlarla üst miniklerden beri birlikteyiz. Takımımız 23 yaş ortalamasında. Çok genciz. Sennur Demir de müthiş bir başarıyla boks hayatına nokta koydu. Bu kızlarla hem 2024 hem de 2028 olimpiyatlarında yer alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ARTIK BU BAŞARININ ALTINA İNMEK OLMAZ"

Eyüp Gözgeç, kadın milli boksörlerin aldıkları başarılarla çıtayı oldukça yükselttiğini savundu.

"Federasyonumuzun değerli çalışanları var, sporcuların aileleri var. Çocuklar bayram tatili dinlemeden hep çalıştı. En büyük katkıyı da sunan tabii ki antrenörler. Takımım adına hepsine teşekkür ediyorum. Bu saydığım faktörler bir araya geldiğinde başarı kaçınılmaz oluyor. Yakalanan başarı çıtayı yükseltti. Artık bu başarının altına inmek olmaz. Yine çok çalışacağız. Kısa zaman sonra Akdeniz Oyunları var. Türk spor olarak orada birinci olmalıyız. Bir spor adamı olarak birinci olacağımızı düşünüyorum."

"2024 YOLUNDA HİÇBİR ŞEY ESİRGENMEMELİ"

Asıl büyük hedefin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olduğuna işaret eden Gözgeç, burada başarı için maddi kaynakların önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Paris’te altın madalya sayımız bu sefer bir olmayacak Tokyo‘ya göre madalya sayımızı artıracağız. Erkeklerimiz de bir çıkış yakalayacak. Kadınlarımızın başarısından erkekler de örnek alacaktır. 2024 yılını saymamak lazım bizim önümüzde sadece 16 ayımız var. Bu 16 ay içinde Türkiye’deki bütün olimpik branşlar gece gündüz çalışmalı. Tabii bu işin biraz da maddi boyutu var. Bakanlığımız her yıl bize bütçe verir ama açıkçası bu bahsettim 16 ay için yeterli bir bütçe değil. 2024 Paris yolunda hiçbir şey esirgenmemeli. Örneğin Tokyo da boks iki madalya aldı. Bu madalyaların maliyetini bir çıkarsınlar. Federasyonları verilen parayla harcanan paranın oranına bir bakılsın, bir altın madalya neye mal oluyor görülür. Bu yüzden bizleri desteklemeleri lazım. Böyle olursa Türkiye 2024 Paris’te, bu mayıs ayında alınan başarıları tekrarlar."

Son olarak kadına karşı yapılan şiddete de tepki gösteren Gözgeç, "Kadına karşı şiddet maalesef arttı. Çok net, Türkiye'de bütün salonlarımız kadınlarımıza açıktır ve ücretsizdir. Yaş ayrımı olmaksızın bekliyoruz. En azından kendilerini korumayı öğrenmek için salonlarımızda ders alsınlar" diyerek sözlerini tamamladı.