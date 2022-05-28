Fed ‘sonunda’ uygun para politikası izliyor

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:39

Fed Mayıs ayında 50 baz puan faiz artışı yapmış, Haziran ve Temmuz ayı toplantılarında da 50 baz puanlık artışların devam edeceği sinyali vermişti.

Aynı zamanda Harvard Üniversitesi Profesörü olan Summers ABD’deki finansal koşulların faiz artış patikasını belirleyeceğini söyledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyonla mücadele konusunda yetersiz olduğu gerekçesiyle Fed’i sıkça eleştiren Summers Bloomberg’e verdiği mülakatta “Fed’in sonunda attığı para politikası adımının oldukça uygun olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.

Summers daha önce yaptığı açıklamalarda ABD'de yaşanacak bir sonraki resesyonun büyük olasılıkla Fed nedeniyle olacağını, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu dizginlemek için faiz artırımından başka çaresi kalmadığını belirtmişti.