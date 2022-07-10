Bu hafta küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verisinde

10 Temmuz 2022 Pazar, 09:08

Bu hafta ABD’de açıklanacak enflasyon verisi Fed politika yapıcılarının yüksek enflasyonu dizginlemek için bu ay da 75 baz puanlık faiz artışı yapmasına neden olabilir.

Ekonomistlerin medyan tahminine göre haziran ayı enflasyonunun yıllık yüzde 9 olarak yeni rekor kırması bekleniyor.

Kalıcı enflasyon, Fed yetkililerinin 2. ayda da 75 baz puanlık faiz artışlarını sürdürmesine neden olabilir.

ENFLASYONDA YENİ REKOR BEKLENİYOR



Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam rakamlarının güçlü gelmesi de Fed’den 75 baz puanlık faiz artışını teyit eder nitelikte.

Bloomberg Economics ekonomistleri “istihdam piyasasının çok güçlü olduğunu gösteren veri sonrası benzin fiyatlarındaki artışla haziran ayı enflasyonunun yeni bir rekor kırmasını bekliyoruz. Büyümedeki yavaşlamaya rağmen hizmet sektöründeki iyileşmeyle ekonominin ikinci çeyrekte teknik resesyona girmeyeceğini düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Yine bu hafta ABD’de üretici fiyatları, sanayi üretimi ve Tüketici Güveni de piyasaların radarında olacak. Avrupa’da bu hafta açıklanacak enflasyon verisi AMB kararı açısından önemli olacak.

Bu hafta Şili, Yeni Zelanda ve Güney Kore’de faiz kararları da takip edilecek. 3 ülkenin Merkez Bankası en az 50’şer baz puan faiz artışı yapabilir.