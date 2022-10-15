Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

15 Ekim 2022 Cumartesi, 11:27

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,66 kazançla 3.626,96 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.510,86, en yüksek 3.640,55 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,87 artışla 3.515,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,17 primle 5.830,77 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,56 kazançla 3.101,09 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,82 artışla 3.646,07 puana yükseldi.

ELEKTRİK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,53 ile Girişim Elektrik oldu. Girişim Elektrik’i yüzde 27,00 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 25,09 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,01 ile Tekfen Holding, yüzde 6,29 ile İş Finansal Kiralama, yüzde 6,23 ile Gübre Fabrikaları TAŞ şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 191 milyar 968 milyon lirayla Sasa Polyester, 130 milyar 345,2 milyon lirayla Koç Holding ve 124 milyar 200 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,81 azalışla 985 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,79 kayıpla 6 bin 600 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,05 değer kazanarak 18,5910 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,38 düşüşle 18,1150 lira oldu.

Geçen hafta 20,7240 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,86 kazançla 20,9030 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,05 değer kaybederek, 18,5700 liradan alıcı buldu.