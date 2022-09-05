Yüksek enflasyon otomobili yatırım aracına dönüştürdü: Bayilerde stoklar oluşmaya başladı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Türkiye otomobil pazarında ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yaşanan yüzde 21.3 oranındaki daralma, sektörde alarm zillerini çaldırıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) raporuna göre Ağustos 2022’de satılan, motor hacmi 1600 cc’ye kadar otomobillerin yüzde 82.7’si yüzde 80 ÖTV diliminde, yani bu motor hacmine kadarki otomobiller için en yüksek ÖTV ile satılmış.

Diğer yandan en çok satılan ve pazardan yüzde 7.6 pay alan hibrit modeller de yüzde 80 ÖTV diliminde. İçten yanmalı motorlu otomobillerde geçerli yüzde 45, 50 ve 60 dilimlerinde hiç otomobil bulunmuyor. Yüzde 70 ÖTV dilimindeki otomobillerin, ağustosta pazardan aldıkları pay sadece yüzde 2.8. Otomobil üretim maliyetleri ve TL’nin değer kaybı nedeniyle yakın bir gelecekte yüzde 70 ÖTV diliminde de araç kalmamasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

ÖTV dilimlerinin belirlenmesinde motor hacmi ve matrah fiyat kıstasları bulunuyor. Matrahlarda artış 31 Ağustos 2021’de yapılırken Ocak 2022’de de motor hacmi 1600 cc’yi geçmeyenler için yüzde 60 ve 70 dilimleri eklenmişti. 1 Eylül 2021’de 9.8 TL olan Avro kuru, ocak 2022 başında 15.1 TL seviyesine gelmişti. Eylül 2022’de 18.1 TL seviyelerine gelen Avro kuru nedeniyle daha önce belirlenmiş olan matrahlar artık anlamını yitirmiş durumda.

Bunun tek sebebi otomobil fiyatlarının hem döviz kuru artışı ve yüksek vergi dilimlerinde kalmasıyla aşırı pahalı hale gelmesi değil, krediye ulaşmadaki zorluklar olduğunu da eklemek gerekiyor. Kredi faizlerinin yüksekliği, kredi limitleri ve vadelerindeki sınırlamaların yanı sıra artık kredi başvurularında ret oranlarının da artmaya başladığına dair bilgiler geliyor.

EYLÜL BEKLENTİSİ

Otomotiv sektörü yetkilileri, fiyatları daha makul seviyelere çekecek bir matrah düzenlemesi ve krediye ulaşmanın kolaylaştırılmasına yönelik adımlar atılmaması durumunda satışların düşme eğilimden kurtulamayacağını söylüyor. Ardı ardına yeni modellerin piyasaya gireceği eylülde bu düzenlemelerin yapılması durumunda otomotiv piyasası tekrar hareketlenip büyüme trendine girebilir.

YENİ NESİL ASTRA TÜRKİYE’DE

Opel Astra’nın altıncı nesli, dört farklı donanım paketi, 1.2 litre turbo benzinli ve 1.5 litre turbo dizel motor seçenekleri ile 668.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Yeni Astra’nın boyutları yerini aldığı nesle göre büyümüş. Uzunluğu 4 mm artan yeni Astra’nın aks mesafesindeki uzama ise 13 milimetre. Uzunluk ve 1860 mm genişlik ile tam da kompakt sınıfın merkezinde yer alıyor. Böylece eskisinden daha geniş bir yaşam alanı sunan yeni Astra’nın bagaj hacmiyse 422 litre. Yeni Astra’da, 130 HP gücündeki 1.2 litrelik turbo benzinli motor, 6 ileri manuel ya da 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla alınabiliyor. Araçta, viraj ve düz hat denge kontrolü, sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıkları, çekiş kontrol sistemi, ikincil çarpışma freni ve hız sabitleyicinin yanı sıra şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi, araç ve bisikletli tespit edebilen kamera bazlı aktif acil frenleme sistemi, trafik işareti tespit sistemi, hız adaptasyon sistemi ve sürücü yorgunluk tespit sistemi baz donanımdan itibaren standart olarak yer alıyor.

GİRGİN: SATIŞLARI ARTIRACAK

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, “Yüksek sürüş keyfi, zengin donanımı ve verimli motor seçenekleriyle yeni Astra’nın, Türkiye’de sınıfının en çok tercih edilen modellerinin başında geleceğine eminim. Opel Türkiye’nin yükselen satış grafiğine ciddi bir ivme kazandıracak” dedi.

(Alpagut Girgin)

SKODA, MARKA KİMLİĞİNİ YENİLEDİ

Otomotiv sektöründe geleceğin mobilitesine geçiş hazırlıkları yapan diğer bazı markalar gibi Skoda da marka kimliğini ve logosunu yeniledi. Bu değişimi de VISION 7S adını verdiği bir konseptle birlikte tanıttı. 165 tasarım arasında 2 bin 200 çalışanla yapılan anketle belirlenen logo, dijital dünyaya geçişi sembolize edecek şekilde iki boyutlu.

Kurumsal kimlik, logo ve tasarım dili açısından önemli bir dönüşüm içinde olduklarını söyleyen Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Skoda markasının algısı son yıllarda çok daha farklı bir noktaya geldi. Sonuç olarak beklentileri aşan bir ürün kalitesi ve tasarım dili kalitesi elde edildi. Farklı segmentlere yayılan modellerle artık daha genç müşterilere ve daha fazla kadına hitap eden bir konuma geldik. 2015 yılında müşteri yaş ortalamamız 50 iken, şu anda 41.5’e düşmüş durumda. Satışlarımızda kadın müşterilerimizin oranı yüzde 30’a yükseldi” dedi.

MİNİ ONARIM TEMİNATI AVANTAJLI

Trafikte yaşanan tampon ve kaporta aksamındaki çizilmeler, göçükler, cam çatlakları, döşemelerde oluşan yanıklar; otomobilin genel görünümüne negatif etki ederken artık birçok kasko poliçesinde ve bazı trafik sigortalarında mini onarım teminatı kapsamında ücretsiz olarak onarılabiliyor.

RS Servis Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Çalışkan, “Sürücüler de artık genellikle kaporta hasarlarında boyasız onarımı tercih ediyor. Poliçenizde bu teminat varsa ücretsiz şekilde faydalanabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.