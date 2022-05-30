Geçen haftanın en çok kazandıran yatırım aracı Euro'da yükseliş sürüyor

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:11

Güne 17,4021TL'den başlayan Euro, şu saatlarde 17,5771 liradan işlem görüyor.

Cuma günkü kapnaışa göre yüzde 0,90 artıda olan Euro aylık grafiğe bakıldığında yüzde 12,11 artmış durumda.

Euro gün içinde en düşük 17,4021 olurkehn en yüksek 17,6374'ü görerek yükseliş trendine devam ediyor.

Bu ay en yüksek 17.6499'ü gören Euro, geçen haftaki tabloya baktığımızda en çok kazandıran yatırım aracıydı.



