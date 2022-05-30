Geçen haftanın en çok kazandıran yatırım aracı Euro'da yükseliş sürüyor
TL'nin değer kaybının açıkça görüldüğü döviz kurlarının TL karşısındaki yükselişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada haftayı yüzde 4,28 artışla 17.5030 liradan kapatan Euro güne 17,4021 liradan başladı.
Güne 17,4021TL'den başlayan Euro, şu saatlarde 17,5771 liradan işlem görüyor.
Cuma günkü kapnaışa göre yüzde 0,90 artıda olan Euro aylık grafiğe bakıldığında yüzde 12,11 artmış durumda.
Euro gün içinde en düşük 17,4021 olurkehn en yüksek 17,6374'ü görerek yükseliş trendine devam ediyor.
Bu ay en yüksek 17.6499'ü gören Euro, geçen haftaki tabloya baktığımızda en çok kazandıran yatırım aracıydı.
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