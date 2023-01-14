Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 12:30

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 12:30

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,68 kayıpla 4.984,86 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.601,25 puanı, en yüksek 5.416,73 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 9,98 azalışla 4.643,28 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,74 kayıpla 8.232,08 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 7,21 düşüşle 4.203,32 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 9,89 azalışla 5.556,29 puana geriledi.

SASA POLYESTER SANAYİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 30,82 ile Sasa Polyester Sanayi oldu. Sasa Polyester Sanayi’yi yüzde 16,07 ile Kiler Holding, yüzde 13,85 ile Kimpur Poliuretan Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 17,30 ile Anadolu Efes, yüzde 16,45 ile Ege Endüstri, yüzde 16,10 ile Arçelik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 275 milyar 159,63 milyon lirayla Sasa Polyester Sanayi, 188 milyar 280 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ve 185 milyar 886 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,39 artışla 1.160 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,70 kazançla 7 bin 795 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,13 değer kazanarak 18,7950 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,19 artışla 20,3360 lira oldu.

Geçen hafta 22,6200 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,60 kazançla 22,9820 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,36 değer kazanarak 20,2910 liradan alıcı buldu.