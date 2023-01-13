Jeffrey Dahmer'ın 12. kurbanının annesinden 'Altın Küre' tepkisi

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 16:59

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 17:03

Seri katil Jeffrey Dahmer'ın kurbanlarından birinin annesi, Evan Peters'ın Netflix'in Canavar: Jeffrey Dahmer'ın Hikayesi'ndeki (Monster: The Jeffrey Dahmer Story) kötü şöhretli seri katil rolüyle kazandığı Altın Küre zaferine öfkeli.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Dahmer'ın 12. kurbanı Tony'nin annesi Shirley Hughes, TMZ'ye yaptığı açıklamada Peters'ın kabul konuşmasında onların acılarını tanımayarak kurbanların ailelerini daha da aşağıladığını söyledi.

Mini dizi veya antoloji dizilerinde en iyi erkek oyuncu dalında Altın Küre kazanan Peters, kısa bir konuşmayla yönetmen Ryan Murphy'e, oyunculara, ekibe ve "izleyen herkese" teşekkür etti.

Oyuncu, "Yapması da izlemesi de zor bir diziydi ama içtenlikle umuyorum ki bundan iyi bir şey çıkmıştır" dedi.

"DİZİ, ACI DOLU ANILARI GÜNDEME GETİRİYOR"

Dahmer'ın 12. kurbanı Tony'nin annesi Shirley Hughes, TMZ'ye dizinin kendisi ve diğer aileler için acı dolu anıları gündeme getirdiğini ve diziden ya da ödülden iyi bir şey çıkmayacağını söyledi.

Hughes, magazin haberleri sitesine yaptığı açıklamada, "Dünyada bir sürü hasta kişi var ve katilleri canlandırarak oyunculuk rolleri kazananlar bu saplantının devam etmesine neden olarak hasta kişilerin şöhretten beslenmesine yol açıyor" dedi ve ekledi:

"Birilerinin bizim trajedimizi alıp para kazanabilmesi utanç verici. Kurbanların cebine tek kuruş girmedi. Biz bu duyguları her gün yaşıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Dahmer'ın Milwaukee'de işlediği cinayetleri dehşet verici ayrıntılarla anlatan 10 bölümlük dizi, geçen eylülde yayımlandığında izlenme rekorları kırmıştı.

Peters, yapımcıların "kurbanlara ve kurbanların ailelerine saygı" göstermenin önemli olduğunu düşündüğünü belirten bir tanıtım videosu yayımlamıştı.

Öte yandan aileler, dizinin kendilerini gafil avladığını ve vizyona gireceğinden haberleri bile olmadığını söylemişti.

Dahmer'ın kurbanı Errol Lindsay'in kız kardeşi Rita Isbell, Insider için yazdığı bir makalede Netflix'i "bu trajediden para kazanmaya" çalışmakla suçlamıştı.

Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikayesi, en iyi mini televizyon dizisi dalında da aday gösterildi fakat bu ödülü White Lotus kazandı. En iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterilen Niecy Nash, Jennifer Coolidge'e karşı kaybederken Richard Jenkins de en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterildi.