Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,34, dolar/TL yüzde 0,50 değer kazanırken, Euro/TL yüzde 0,50, altının gram satış fiyatı yüzde 0,06 değer kaybetti.

AA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 09:16
Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
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BIST 100 endeksi, en düşük 8.090,21 ve en yüksek 8.398,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,34 artarak 8.325,30 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,06 değer kaybıyla 1.662 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,05 azalışla 11.023 liraya geriledi.

DOLAR DEĞER KAZANDI

Geçen hafta sonu 2.732 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.731 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,50 değer kazancıyla 26,8510 liraya çıkarken, Euro ise yüzde 0,50 kayıpla 28,8160 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,39, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,24 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,15 ile "Hisse senedi fonları" oldu.


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