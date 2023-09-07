Borsa İstanbul'da halka arz çılgınlığı yaşanıyor

Yayınlanma: 07.09.2023 - 11:55

Güncelleme: 07.09.2023 - 11:55

Borsa İstanbul getiri arayışının öne çıktığı 2023'te 3 milyondan fazla yeni yatırımcının katılımıyla BIST 100 endeksinde rekor üzerine rekorlar kırıldı.

BIST 100 endeksi 2023'ün başından 5 Eylül tarihine kadar yüzde 49,5'lik getiriyle 8.236,14 puana yükselerek, dünya genelinde önemli pay piyasaları arasında açık ara en iyi performansı sergiledi. Endeks aynı zamanda 5 Eylül'de tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

1997'DEN BU YANA İLK

Söz konusu yükseliş 2000 yılından bu yana yıllık bazda en güçlü 6'ncı artış olarak kayıtlara geçerken, BIST 100 endeksi 1997'den bu yana ilk defa 5 yıl üst üste yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Dolar bazında da yatırımcısına yüzde 4,5 kazandıran BIST 100 endeksi, 5 Eylül itibarıyla 307,6 puan seviyesinde bulunsa da 510 puan seviyesinde bulunan zirvesinden hala uzak olması dikkati çekiyor.

Aylık bazda değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi seçim belirsizliklerinin sona ermesi ve yeni ekonomi yönetiminin iş başı yapmasıyla üst üste 4 ay yükselirken, işlem hacimleri de rekor seviyelere çıktı.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR

BIST 100 endeksinin hacim rekoru 24 Ağustos’ta 224,9 milyar lira ile kırılırken, endekste yaz aylarında günlük ortalama işlem hacmi de 120 milyar lira oldu.

Sektör bazlı incelendiğinde bütün sektörlerin 2023’ü kazançla tamamladığı görülürken, en çok kazandıran yüzde 112,4 ile taş toprak oldu. Bankacılık sektörü de yıl başından bu yana yüzde 61,3 yükseliş kaydetti.

Hisse bazlı bakıldığında BIST 100 endeksindeki hisselerin 83'ü değer kazanırken, en çok getiriyi yüzde 727 ile Borusan Mannesmann Boru Sanayi, yüzde 325 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 233 ile Oyak Çimento sağladı. En çok kaybettiren ise yüzde 62 ile Çan2 Termik AŞ oldu.

HALKA ARZA KATILAN YATIRIMCI SAYISI 42 MİLYON

Analistler, özellikle seçim zamanındaki belirsiz ortamın atlatılmasının ardından yeni ekonomi yönetiminin iş başı yapması ve uluslararası kuruluşlardan Türk ekonomisine yönelik iyimser açıklamaların ardından Borsa İstanbul'un üst üste rekorlar kırarak en iyi getiriyi sağladığını bildirdi.

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirten analistler, fiyat istikrarı konusunda atılan adımların ve kurulan yeni ekonomi yönetiminin etkisiyle Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüşün Borsa İstanbul'da hisse fiyatlarına olumlu yansıdığını kaydetti.

Yıl başından bu yana 32 halka arzın yapıldığına dikkati çeken analistler, bu halka arzların yeni yatırımcıların borsayla tanışmasında büyük rol oynadığını dile getirdi.

TOPLANAN TUTAR 43 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) verilerine göre, bu sene halka arza katılan yaklaşık 42 milyon yatırımcıdan toplanan tutar 43 milyar liraya yaklaştı.

Geçen yıl da 40 şirket halka arz edilirken, halka arzlara katılan toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 713 bin 686 kişi olmuştu.

Bu yıl içerisinde 700 baz puanın üzerine çıkan Türkiye'nin CDS'i de seçim sonrası ekonomide atılan istikrarlı adımlarla düşüşe geçerek 369,7 seviyesine kadar geriledi. CDS bu seviye ile 13 Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye inmiş oldu.