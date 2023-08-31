Üç ayda 14 halka arz: Borsa’da tavan serileri uzmanları endişelendiriyor

Yayınlanma: 31.08.2023 - 10:00

Güncelleme: 31.08.2023 - 10:00

Son yıllarda Borsa İstanbul neredeyse her gün yeni bir halka arz şirketine hoş geldin diyor.

Pandemi ile birlikte hisse senedi piyasalarına artan ilgi, finansmana erişimi zor olan şirketlerin sermaye ihtiyacı için bir yol olarak öne çıkan halka arzlarda ise en çok tartışılan ise açılışla birlikte başlayan tavan serileri.

Çok büyük şirketlerdense küçük ve orta ölçekli şirketler ağırlıklı olarak halka arz ediliyor. Ve şirketler en az 5 tavan yapmadan da düşüş göstermiyor. Ağustos sonuna kadar 30 şirket halka arz edilirken Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasındaki üç ayda halka arz edilen 14 şirket en az 2 tavan en fazla ise şimdilik 11 tavan serisine imza attı.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın aktardığına göre piyasa uzmanları küçük yatırımcının da kazanç kapısı olarak gördüğü halka arz sevdasının ileriki dönemde piyasa dinamiklerine ağır zarar verebileceği uyarısı yapıyor. Öyle ki bazı şirketlerde çalışanlar ortak halka arz kumbarası oluşturarak her arza katılırken, genç yaşlı daha önce hisse senedi piyasası ile hiç ilgisi olmayan kişiler de halka arzdan 3-5 lot alabilmek için yarışıyor.

YATIRIMCI SAYISI ÜÇ AYDA 6.26 MILYON KİŞİYE YÜKSELDİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre mayıs sonunda 4.48 milyon kişi olan yatırımcı sayısı üç ayda hızla arttı ve 6.26 milyon kişiye yükseldi. Üç ayda neredeyse 2 milyon kişi hisse senedi piyasalarına giriş yaptı.

Piyasa uzmanları 14 halka arzın gerçekleştiği bu üç ayda yeni yatırımcıların çoğunun da tavan serisi hikayesine koşan kişilerden oluştuğunu vurguladı. Yine MKK verisi temmuz sonu itibariyle yatırımcıların yüzde 62’sinin portföy büyüklüğü 50 bin liranın altında bulunuyor. Daha dikkat çeken ise yüzde 23’ünün portföy büyüklüğü 5 bin liranın altında. Bu durum da piyasa uzmanlarının dile getirdiği gibi yatırımcıların çoğunun küçük miktarlarda halka arzlardan pay alma peşinde olduğunu ortaya koyuyor.