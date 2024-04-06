Bu kez indirim haberi geldi: Bir sigara grubunda fiyatlar düştü! İşte yeni fiyatlar...
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bu kez bir sigara grubunda indirim yapıldığını duyurdu. Dündar, "Sistemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.
Hafta içi art arda gelen sigara zamlarının ardından bu kez JTİ grubunun bazı markalarında 1 TL indirim yapıldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "JTİ firmasının ikinci kez revize etiği liste tüketiciler için iyi bir gelişme ama biz bayiler için çile ve eziyete dönüşmüş oluyor ve sitemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.
Dündar, JTİ'nin indirim kararını rakiplerinin düşük zam yapmasına bağladı.
Arkadaşlar;— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 5, 2024
Winston’larda bir değişiklik yok.
Camel Slender 1 TL
Mc ve Ld ürünlerimizde 1 TL indirime gidildi.
En son güncel liste.
Daha da değişmez ise. Tadını kaçırdı firmala iyiden iyiye #SonDakika pic.twitter.com/e38H8Ryra8
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