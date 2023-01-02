Marketlerdeki indirimlerin sona ermesiyle yeni etiketler cep yakmaya başladı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 04:00

Yeni yıla eriyen alım gücü ve yüzde 102.5 gıda enflasyonu ile giren yurttaş, yılın ilk gününde market raflarında yeni fiyatlarla karşılaştı. 2022’nin son haftasında birçok market zinciri indirim kampanyaları yaptı. Yeni yıla girilmesiyle kampanyalar bitti ve fiyatlar yeniden yükselişe geçti. İktidar her ne kadar enflasyonun belini kırmakla övünse de yurttaş yeni yılda da zamlı etiketlerle karşılaşmaya devam ediyor.

Cumhuriyet olarak düzenli takip ettiğimiz ürün sepetinde birçok üründe fiyatlar artmaya başlarken bu zamlar önümüzdeki ayın enflasyonu hakkında fikir verdi. Yılbaşı öncesi 144.90 liraya satılan bir kilo dana kıymalık et bugün 149.90 TL’ye satılıyor. 7.50 liraya satılan ortalama bir bisküvi 9 lira olurken 15.75 liraya satılan 1 litre ayran 18.80 liraya çıktı. İndirimle 61.95 liraya satılan 450 gram bal ise indirim döneminin bitmesiyle 88.50 liraya satışa sunuldu.

7 MARKETTE DE ARTIŞ VAR

Tüketici Birliği Federasyonu da düzenli olarak market raflarındaki değişimleri kaydediyor. Yılbaşının ilk günü ile birlikte fiyatlardaki artışı not alan federasyon üyesi Bingül Ceviz, “yedi ayrı market takip ediyoruz üç farklı şehirde. Detaylı analizlerimiz bitmedi ama ilk izlenimlerimizde yükselişler sürüyor özellikle süt ürünlerindeki artış hız kesmiyor. Süt grubunda yüzde 8-10 artış var. Bakliyatta da benzer bir artış var. Biz resmi çalışma sonucumuzu da TÜİK ile birlikte yayımlayacağız” dedi. Bu artışları değerlendiren Federasyon Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise “Yurttaş maaş farklarını gıdaya harcayacak. Ancak fiyatlar böyle giderse marketlere karşı büyük bir boykot planlıyoruz” diye konuştu.