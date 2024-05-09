Bu neyin harcaması?

Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:25

Güncelleme: 09.05.2024 - 10:25

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre geçen yıl hizmet alımları kapsamında, toplantı ve organizasyon hizmet alım giderleri için ocakta 1.9 milyon, şubatta 2.5 milyon, martta da 4.1 milyon lira harcama yapıldı. Temsil ve tanıtma giderleri içerisinde yer alan toplantı ve organizasyon giderleri için de bütçeden ocakta 7.6 milyon, şubatta 17.6 milyon, martta da 15.4 milyon lira harcama gerçekleştirildi. İki kalemde yapılan toplam harcama ise 49.1 milyon lira olmuştu.

Bu yıl hizmet alımları kapsamında gerçekleştirilen toplantı ve organizasyon hizmeti alım giderleri için ocakta 4.3 milyon, şubatta 25.6 milyon, martta da 18.1 milyon lira harcandı. Temsil ve tanıtma giderleri içerisindeki toplantı ve organizasyon giderleri kapsamında ise ocakta 3.1 milyon lira, şubatta 47.4 milyon lira harcama yapıldı. Yerel seçimlerin yapıldığı martta ise harcama kaleminde devasa bir artış gerçekleşti. Bütçeden temsil ve tanıtma giderleri içerisinde yer alan toplantı ve organizasyon giderleri için martta 636.9 milyon lira harcama gerçekleştirildi. Bu yıl iki kalemde yapılan toplam harcamaların tutarı ise 735.6 milyon lira oldu. Geçen yıla göre büyük artış dikkat çekti. Bu harcamanın ne için yapıldığı soru işareti yarattı.