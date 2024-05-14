Bu 'yama' da umut vermiyor! Tasarrufun değerini yandaş açıkladı

Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:45

Güncelleme: 14.05.2024 - 11:45

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf programının ayrıntılarını kamuoyuna paylaştı.

Buna göre; kamuda yeni araç, bina, mobilya ve demirbaş alımı 3 yıl süreyle durdurulacak. Deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet ile yatırım ödeneklerinde kesintiye gidilecek.

Kamuya personel alımına sınırlama getirilecek. Ayrıca yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getirilecek.

ŞİMŞEK RAKAM ZİKRETMEDİ

Mehmet Şimşek, açıklanan programın bütçede rakamsal olarak ne kadarlık bir tasarruf yaratacağına dair meblağ zikretmemesi dikkat çekti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi'nin önde gelen yazarlarından Okan Müderrisoğlu ise kendi hesaplamalarına göre, ortaya bir rakam attı.

Müderrisoğlu, 3 yıllık programın bütçede toplam 900 milyar lira ile 1 triyon lira arasında bir tasarruf sağlayacağını belirtti.

Ancak iktidarın Orta Vadeli Program'ına (OVP) bakıldığında ise bu rakam tabiri caizse devede kulak kalıyor.

OVP HEDEFLERİNE GÖRE 6'DA 1'İNE DENK GELİYOR

OVP hedeflerine göre, bütçe açığının 2024 yıl sonunda 2,65 trilyon TL olması planırken 2025 ve 2026 dönemleri için ise her yıl 1,82 trilyon liralık açık hedefleniyor.

Böylece planan 3 yıllık bütçe açığı toplam 6,29 trilyon liraya denk geliyor.

Okan Müderrisoğlu'nun 'büyük tasarruf' diye sunduğu rakam 3 yıllık hedeflenen bütçe açığının neredeyse 6'da 1'i kadar olacak.