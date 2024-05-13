İYİ Partili Kürşad Zorlu’dan ‘kamuda tasarruf’ hakkında soru önergesi: 'Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin aylık gideri ne kadardır'

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle, bugün açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ne ilişkin soru önergesi verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 19:25
İYİ Partili Kürşad Zorlu’dan ‘kamuda tasarruf’ hakkında soru önergesi: 'Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin aylık gideri ne kadardır'
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Zorlu, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri paketinin niyet olarak olumlu gözükse de bazı önemli bilgi ve detaylardan yoksun olduğunu vurguladı. Zorlu önergesinde, "En önemlisi uygulama ile hedeflenen arasındaki ilişki kamuoyumuza açıklanmamıştır. Bununla birlikte böylesine bir dönemde Cumhurbaşkanlığı ve diğer bakanlıkların temsil giderleri başta olmak üzere ödenekleri konusunda bir tasarruf açıklaması yapılmamıştır” ifadelerine yer verdi. 

 

Kürşad Zorlu önergesinde, şu soruların Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yanıtlanmasını istedi:

"Açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamında yıllık bazda ve 3 yılın sonunda tasarruf edilmesi planlanan parasal büyüklük ne kadardır?

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin aylık gideri ne kadardır? Bu giderlerin tasarruf tedbirleri kapsamına alınması planlanmakta mıdır?

Kamuda kiralık olarak kullanılan araç sayısı kaçtır? Bunların kamuya aylık yükü ne kadardır?

Kamuda servis hizmeti için ödenen aylık masraf ne kadardır?

Kamuda kiralama yoluyla kullanılan bina, konut için ödenen giderler ne kadardır?

Deprem riski hariç, yapımı devam eden hizmet binası sayısı kaçtır? Şu ana kadar bu binalara ne kadar ödenek harcanmıştır?

Kamuda emeklilik hakkını doldurmuş kaç personel bulunmaktadır?"

 


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