Buğday, fındık, çay ve kuru üzümden sonra mısır fiyatı da maliyetin altında
İktidar, buğday, fındık, çay ve kuru üzümün ardından mısırda da çiftçilerin beklentisinin altında fiyat açıkladı. Alım fiyatı olarak açıklanan 5 bin 700 TL’nin maliyetin altında kalması yine yüksek fiyatla ithalatı körükleyecek. Çiftçiye verilmeyen para, ithalat yoluyla yabancıya gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından destek hariç ton başına 5 bin 700 lira olarak açıklanan alım fiyatını değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, rakamın maliyetin altında olduğunu açıkladı. Ton başına 6 bin 400 lira maliyetle üretim yapılabildiğini anlatan Suiçmez, çiftçinin 7 bin lira fiyat beklediğini söyledi.
Suiçmez, mısırın yüzde 75’inin yemde kullanıldığını ve yemde Türkiye’nin dışa bağımlı olması nedeniyle yüksek fiyatla ithalat yapıldığını hatırlatan Suiçmez, şu bilgileri verdi:
“9 milyon ton mısıra ihtiyacımız var. Üretim ise 6.5 milyon ton. 2.5 milyon ton mısır başta Ukrayna olmak üzere çeşitli ülkelerden ithal ediliyor. Açıklanan düşük fiyat, üretimin azalmasına, yüksek fiyattan ithalatın artmasına neden olacak. Oysa ithalata verilecek para üreticiye verilmeli.”
"FİYAT AÇIKLAMAK YETERSİZ"
Suiçmez, ayrıca fiyat açıklamanın da tek başına yetmeyeceğini, mutlaka açıklanan o fiyattan kamunun alım yapması gerektiğini vurguladı. Kuru üzüm alım fiyatının da 27 lira olarak açıklandığını dile getiren Suiçmez, oysa çiftçinin 35 lira fiyat beklediğini vurguladı. Suiçmez, kuru üzümde alım fiyatının 1.72 dolardan 1.49 dolara gerilediğini kaydederken şöyle devam etti:
“Fındıkta, kuru üzümde ihracatçıyız. Maliyetin altında açıklanan fiyatlarla ihracatçı üreticimizi korumuyoruz. Ayçiçekte henüz fiyat açıklanmadı. Piyasada 10-11 lira. Maliyet ise 17 lira. Ayçiçeğinde de düşük fiyat açıklanacağı gözüküyor. Bütün ürünlerde maliyet altı fiyat açıklanıyor. Girdilerdeki artış yüzde 158’ler düzeyindeyken fiyatta ‘yüzde 100 artış yaptık’ mantığı yanlış.”
Bu arada Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mısır alımındaki düzenlemeleri açıkladı. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilerin üretim belgelerindeki üretim miktarının tamamının satın alınacağı açıklandı.
Video Haberler
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
- Çeşme’de köpekler için 3 Pati Park daha hizmete girdi!
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- 'Beşar Esad kazandı arkadaşlar'
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- MasterChef Türkiye yarışmacısı, böbreklerini kaybetti
- 'Masamızda tek formül var'
- La Casa De Papel'in başrol oyuncusu, Atatürk dizisinde
- Hanefi Avcı, Soylu için harekete geçti
- AKP'de 'olağanüstü' toplantı