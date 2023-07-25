Buğday fiyatları beş ayın zirvesinde

Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:07

Güncelleme: 25.07.2023 - 10:07

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Rusya'nın Ukrayna'nın limanları ve tahıl altyapısına yönelik saldırıları artırmasının uzun vadede küresel arz ve gıda güvenliği endişelerine neden olmasıyla yüzde 2 artarak beş ayın zirvesine yükseldi.

Mısır fiyatları yükselirken, soya fasulyesi geriledi.

Karadeniz tahıl anlaşmasından çekildikten sonra Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını artıran Rusya, dün Ukrayna için hayati önem taşıyan bir ihracat rotasını hedef aldı ve Tuna Nehri'nde bulunan buğday depolarına drone saldırısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya'ya Karadeniz tahıl anlaşmasına geri dönme çağrısında bulundu ve bu durumun "halkını beslemekte zorlanan yoksul ülkeler" üzerindeki etkisine dair uyardı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları 7.77 dolar/bushel ile 21 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra yüzde 2 artışla 7.72 dolar/bushel, yani 283.7 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

Mısır yüzde 0.1 yükselerek 5.69 dolar/bushel yani 224 dolar/ton seviyesine çıktı.

Soya fasulyesi ise yüzde 0.1 düşüşle 14.23 dolar/bushel yani 522.9 dolar/ton seviyesine geriledi.