Düşen yıldırım buğday tarlasını yaktı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yıldırımın düştüğü buğday tarlası küle döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman Gölbaşı'nda Kurugeçit Mahallesi tren yolu alt kısmında bulunan Mustafa G.’ye ait olan 40 dekar buğday ekili alana yıldırım düştü.
Kısa sürede tutuşan buğday tarlası tamamen yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
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