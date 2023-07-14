TMO Tekirdağ Başmüdürü Bihter Demiral: Buğdayda fiyat artışına gerek yok

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:00

Buğdayda hasat devam ederken alım fiyatlarına yönelik eleştiriler ve Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) alım sürecine ilişkin tepkiler de sürüyor. Bu tartışmalar İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İHBİR) düzenlediği hasat şenliğine de yansıdı.

Etkinliğe katılan TMO Tekirdağ Başmüdürü Bihter Demiral, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın TMO’ya yaptığı acil alım, fiyat artışı talebi ve çiftçilerin “TMO’dan randevu alamıyoruz” isyanını değerlendirerek şöyle konuştu:

“Çiftçi geçen yıl ürününü TMO’ya satmadığı için zarar etti. Bu nedenle bu yıl bize yöneldiler. Yığılma oldu. Bu yığılma talebini karşılamaya çalışıyoruz. Her üreticiden alırız ama 20 milyon tonu 20 günlük hasat sürecinde alamayız. Bu yüzden randevular tıkandı. Fiyat artırımına gelince. Dünya piyasalarında buğday tonu 280 dolar biz 320 dolar fiyat verdik. Bugün için fiyat artırımına gerek olduğunu düşünmüyorum.”

(Kazım Taycı ve Mustafa Gültepe)



"YENİ POLİTİKALAR OLMALI"



Sektörün güncel durumuyla ilgili değerlendirmeler yapan İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı da işlenmiş tarım ürünlerinde kapasite kullanım oranının yüzde 80 olduğunu belirterek “İhracatı artırmak için kapasite kullanımını artırmalıyız, bunun yolu da yatırım ortamını artırmaktan geçiyor. Ayrıca sektörde ciddi manada bir işgücü sorunu var” dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise dolar kurunun enflasyon oranında hareketlenmesinin sektörü rahatlattığını ancak ihracatçının en büyük sorununun finansman sorunu olduğunu söyledi. Gültepe, ihracat rakamlarında büyüme için yatırımlarla ilgli yeni politikaların konuşulması gerektiğini de vurguladı.