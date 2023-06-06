Buğday fiyatları çöken barajın etkiyle fırladı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 13:29

Güncelleme: 06.06.2023 - 13:29

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova’nın ele geçirdiği Herson bölgesindeki büyük bir baraja saldırı düzenlendi. Baraj hasar görürken bölge sular altında kaldı. Barajın yükselmesi ve sel felaketinin yaşanması buğday fiyatlarını sıçrattı.

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı Mustafa Nayyem Twitter’da yaptığı açıklamada, 80’den fazla yerleşim yeri ve Herson şehrinin “büyük can kaybına yol açabilecek” sel bölgesinde yer aldığını söyledi.

Vali Oleksandr Prokudin ise Telegram kanalındaki bir videoda, sekiz köy ve Herson’un bir ilçesinin sabahın erken saatlerinde sular altında kaldığını belirtti.

Selin etkisiyle mahsuller doğrudan risk altında olmasa da, buğday fiyatları arz endişeleri nedeniyle bugün yüzde 3’e yakın yükseldi.

Tarımsal ürün analiz şirketi SovEcon’un Genel Müdürü Andrey Sizov konu ile ilgili bir tweetinde, barajın yıkımının “korkunç sonuçları olan büyük bir olay gibi göründüğünü” söyledi.

BUĞDAY FİYATLARI ARTTI

Selin doğurduğu riskler nedeniyle Chicago borsasında işlem gören buğday vadeli kontratları, bugün yüzde 3 artışla ton başına 236 dolar seviyesine yükseldi.

Buğday fiyatları Avustralya’da 2023/24 döneminde üretimin azalacağını öngörmesi ve Çin’de hasadın yoğun yağışlardan etkilenmesi nedeniyle yaşanan arz sıkışıklığından da destek buldu.