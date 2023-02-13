Buğday fiyatları yılın başından bu yana görülen en yüksek seviyede

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:36

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 11:36

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Ukrayna'da devam eden savaşın Karadeniz'de arzı sekteye uğratma tehlikesi taşımasıyla ocak ayının başından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

SOYA FASÜLYESİ YEDİ AYIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Soya fasulyesi fiyatları Arjantin'de yağış görülmemesi, Brezilya'da ise aşırı yağış gerçekleşmesinden kaynaklanan endişeler nedeniyle yedi ayın zirvesine yükseldi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yılın başından bu yana görülen en yüksek seviye olan 7.91 dolar/bushel yani 290.6 dolar/ton seviyesine yükselmesinin ardından yüzde 0.1 artıda 7.87 dolar/bushel, yani 289.2 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

Soya fasulyesi gün içince 15.53 dolar/bushel, yani 570.6 dolar/ton ile Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından, yüzde 0.3 yükselerek 15.46 dolar/bushel yani 568.1 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

Mısır yüzde 0.3 gerileyerek 6.78 dolar/bushel yani 266.9 dolar/ton seviyesine düştü.