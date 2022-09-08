Buğday fiyatları iki ayın zirvesini gördü

Buğday Karadeniz'den yapılan arza/tedarike yönelik endişelerle kazanımlarını dördüncü seansa taşıyarak önceki seansta gördüğü iki ayın en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Reuters
08 Eylül 2022 Perşembe, 11:48
Buğday fiyatları iki ayın zirvesini gördü
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Soya fasultesi fiyatları yükseldi ancak Arjantin'de ihracatın yükselmesi, Çin'de ise ithalatın düşmesi kazanımlarını sınırladı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğdayın vadeli kontratları dün 8.73 dolar/bushel yani 320.8 dolar/ton ile 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.3 artışla 8.46 dolar/bushel, yani 310.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır yüzde0.3 artışla 6.73 dolar/bushel yani 264.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde0.4 yükselerek 13.89 dolar/bushel yani 510.4 dolar/ton seviyesine çıktı.

VLADİMİR PUTİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada temmuz ayında sağlanan tahıl koridoru anlaşması kapsamında yapılan sevkiyatın büyük bölümünün Avrupa’ya gittiğini, bu nedenle düşük gelirli ülkelerin anlaşmadan yararlanamadığını söyledi.

Putin, imzalanan tahıl koridoru anlaşmasında belirlenen sevkiyat rotasında değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.


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