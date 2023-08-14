Buğday fiyatları Karadeniz arzına yönelik yeni endişelerle yükseldi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Rus savaş gemilerinin Karadeniz'de yük gemisine uyarı ateşi açmasının arza dair endişeleri artırmasıyla yükseldi.

Reuters
Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:57
Buğday fiyatları Karadeniz arzına yönelik yeni endişelerle yükseldi
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Rusya'ya ait bir savaş gemisi, Karadeniz'in kuzeyine doğru yol almakta olan bir yük gemisine dün ateş açtı. 

Rusya böylece Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını geçen ay terk etmesinin ardından ilk defa Ukrayna dışındaki bir limana gitmekte olan gemiye ateş açmış oldu.

Soya fasulyesi bir önceki seansta gerilemesinin ardından toparlanarak yükselirken, mısır ise geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday yüzde 0.2 yükselerek 6.28 dolar/bushel yani 230.8 dolar/ton seviyesine çıktı.

Mısır vadeli kontratları yüzde 0.2 azalarak 4.86 dolar/bushel, yani 191.3 dolar/ton seviyesine geriledi.

Soya fasulyesi yüzde 0.4 artarak 13.12 dolar/bushel yani 482.1 dolar/ton seviyesine yükseldi.


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