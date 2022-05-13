Buğday fiyatları yeniden tırmanışta
Ukrayna-Rusya savaşının etkileri tarımsal üretim beklentilerinin kötüleşmesine de neden oluyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın tahminleri küresel piyasalarda buğday fiyatlarının da tırmanmasına zemin hazırladı.
Savaştan, hava koşullarına kadar çok sayıda gelişme dünyanın buğday üretimini tehlikeye sokarken, ABD’de açıklanan bir tahmin endişeleri tırmandırdı.
Bloomberg HT' de yer alan habere göre ABD Tarım Bakanlığı , dünyanın en büyük buğday üreticilerinden biri olan Ukrayna’daki üretim geçen yıla göre üçte bir oranında düşeceğini tahmin ediyor.
Öte yandan kuraklık, sel ve sıcak hava dalgaları ABD’den Fransa ve Hindistan’a üretimin olumsuz etkilenmesine neden oluyor.
'AZAMİ TUTARDA ARTIŞ'
Chicago’da, gösterge buğday vadeli işlemleri, ABD Tarım Bakanlığı’nın gelecek sezon için ilk küresel tahminlerini de içeren raporunun ardından kilo başına 70 sent ile izin verilen azami tutarda artış kaydetti.
Kış buğdayı ve Minneapolis bahar buğdayının, kazançlarını geri vermeden önce günlük tavanları kadar artışla 2008’den bu yana en yüksek seviyelerine tırmandı.
Öte yandan mısır ve soya fasulyesi de vadeli işlemlerde yükseldi.
ABD Tarım Bakanlığı’nın yerel mısır mahsulü için getiri tahminleri, yavaş ekim nedeniyle beklentilerin altına düşerken, aralık vadelinin fiyatı rekor kırdı.
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