Uğur Dündar çadırkentte depremzedelerin dertlerini dinledi

Kahramanmaraş merkezli depremler tüm Türkiye'yi derinden sarstı. tv100 ekibi depremin ana merkezi Kahramanmaraş'a giderek canlı yayın yaptı. Duayen gazeteci Uğur Dündar, merak edilen çadırların içine girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 10:52
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 şehri etkiledi.

tv100 ekibi de depremin ana merkezi Kahramanmaraş'tan canlı yayın yaptı. Kahramanmaraş'ta kurulan çadırkente giden duayen gazeteci Uğur Dündar, merak edilen çadırların içine girerek depremzedelere ihtiyaçlarını sordu. 

"EN BÜYÜK SORUN TUVALET"

Uğur Dündar, yaklaşık 11 kişinin yaşadığı çadıra izin aldıktan sonra girdi. Depremzedeler, en büyük sorunun tuvalet olduğunu dile getirdi.

Depremzede küçük bir kız çocuğu, suların lağım sularıyla karıştığını söyledi.


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