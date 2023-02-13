Deprem yönetmeliği nedir? Türkiye'de deprem yönetmeliği ilk kez ne zaman çıktı?

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:02

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 11:02

Türkiye’nin kaçınılmaz bir gereceği olan 'deprem tehdidi' varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bu tehdit karşısında ise alınması gereken önemlerin en başında güvenli bina yapımı yer alıyor. Yapıların ne şekilde ve hangi teknolojiler ile tasarlanacağı, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) tarafından belirleniyor.

DEPREM YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Deprem Yönetmeliği, Türkiye Deprem Bölgeleri haritasıyla belirlenmiş tehlike bölgelerinde yapılacak bina türü yapıların, depreme dayanıklı olarak inşa edilebilmesi için gereken hesap esasları ile yapım kurallarını, binaların önem derecesi ve yerel zemin koşullarını da dikkate alarak belirleyen yönetmeliktir.



TÜRKİYE'DE DEPREM YÖNETMELİĞİ TARİHİ

Türkiye'de deprem yönetmeliği ilk kez 1947 yılında İtalya’da kullanılan deprem şartnamesi temel alınarak hazırlanmıştır. Yönetmelik, ’27 Aralık 1939 Büyük Erzincan depremi’nden sonra uygulamaya sokuldu. Ancak bu şartname can ve mal kayıplarına engel olamadığı için yönetmeliklerde değişikliğe gidildi. Deprem yönetmeliği yıllar içersinde teknolojinin de gelişmesi ve yaşanan acı tecrübeler ile günümüzdeki halini aldı.

Ülkemizde, bugüne kadar 1947, 1953, 1961, 1968, 1975, 1998 ve halen yürürlükte olan 2007 olmak üzere, deprem yönetmelikleri toplam 7 kez revize edilmiştir.



SON DEPREM YÖNETMELİĞİ İLE NE ZAMAN YÜRÜLÜĞE GİRDİ?

Hazırlanan bu yönetmeliklerde, yapının bulunduğu deprem bölgesi ve zemin özellikleri dikkate alınarak yapıların, depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı için gerekli olan minimum koşullar verilmektedir. Yönetmelik Hazırlama Komisyonu ve 110 kişilik alt çalışma grubu üyeleriyle birlikte 8 Çalıştay sonucunda Deprem Yönetmeliği güncellenmiş olup 18 Mart 2018 tarihli RG'de yayınlanmış, 1 Ocak 2019 tarihinde de yürülüğe girmiştir.