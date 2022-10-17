Buğday fiyatları yükseldi
Buğday fiyatları, Karadeniz ve Avustralya'daki arz endişeleri nedeniyle 3 haftalık dip seviyeden yükseldi.
Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Karadeniz arzına dair endişeler ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde görülen yoğun yağışların hasada zarar verebileceği endişeleri nedeniyle yükseldi.
Buğday fiyatları, cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedileceği yönünde beklentilerle geriledi.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları dünkü seansta kaydettiği büyük kayıpların bir kısmını telafi ederek yüzde 0.5 artışla 8.64 dolar/bushel, yani 317.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Öte yandan, mısır ve soya fasulyesi fiyatları art arda ikinci seansta da düşüş kaydetti.
Mısır yüzde 0,5 gerileyerek 6,86 dolar/bushel yani 270.1 dolar/ton seviyesine düştü.
Soya fasulyesi yüzde 0.4 düşüşle 13,78 dolar/bushel yani 506.3 dolar/ton seviyesine geriledi.
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