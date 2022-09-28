Buğday fiyatlarında arz endişesi

28 Eylül 2022 Çarşamba, 11:38

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, dünkü seansta elde ettiği güçlü kazanımların ardından bugün geriledi, ancak Rusya ve Ukrayna arasında çatışmaların tırmanması nedeniyle Karadeniz arzına dair endişeler kayıpları sınırladı.

İşlemciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı ve Batı ülkelerini nükleer silahların kullanımı konusunda uyarmasının ardından, Karadeniz üzerinden gerçekleşen tahıl ihracatının daha önce aksamasına neden olmuş olan çatışmaları takip ediyor.

BORSADA EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ BUĞDAYDA

Mısır ve soya fasulyesi fiyatları da geriledi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları TSİ 0657 itibarıyla yüzde 0.2 ekside 8.70 dolar/bushel, yani 319.7 dolar/ton seviyesinden işlem gördü.

Mısır yüzde 0.3 gerileyerek 6.65 dolar/bushel yani 261.8 dolar/ton seviyesine düştü.

Soya fasulyesi yüzde 0.5 değer kaybederek 14.01 dolar/bushel yani 514.8 dolar/ton seviyesine geriledi.