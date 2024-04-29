Buğdayda hasat yaklaştı... Üreticiler ton başına 15 bin TL fiyat talep ediyor

Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:07

Güncelleme: 29.04.2024 - 10:08

Türkiye’nin ilk buğday hasadının yapıldığı ve ihtiyacın yaklaşık yüzde 4’ünü karşılayan Adana’da buğday bu sene 1 milyon 330 bin dönüm alanda ekildi. Havaların da kent genelinde sıcak gitmesi nedeniyle buğday bu sene yaklaşık 15 gün önce hasat edilecek. Bu hafta içerisinde hasadı yapılması beklenen buğdayda üreticiler fiyatların açıklanmasını bekliyor.

Çiftçiler, geçen sene ton başına 8 bin 250 lira açıklanan buğday fiyatının bu sene ton başına 15 bin lira olmasını istiyor.

“REKOLTEYİ YÜKSEK BEKLİYORUZ”

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu sene buğdayda rekoltenin yüz güldüreceğini anlatarak, “Bu yıl başaklar çok büyük. Bu sene yağışlar çok iyi geçti. Nisan ayında da biraz yağmur yağarsa geç hasat edilen buğdaylar için iyi olacak. Sahil kesimlerinde bu hafta hasat başlayacak. Ova için bir yağmur çok güzel olacak. Bu sene rekolteyi yüksek bekliyoruz. Adana genelinde 1 milyon 330 bin dönüm alanda ekim var. Türkiye üretiminin yüzde 4’ü Adana’dan karşılanıyor” ifadelerini kullandı.

“TON BAŞINA 15 BİN LİRA İSTİYORUZ"

Fiyatların ton başına 15 bin lira ve prim desteğinin de kıraç bölgelerde ton başına 2 bin lira olmasını istediğini vurgulayan Doğan, “Biz bu sene buğdaya 15 lira fiyat bekliyoruz. Geçen sene ton başına 8 bin 250 lira verilmişti. 15 liranın altında verilecek fiyat kurtarmayacaktır. Kıraç bölgelerde de ton başına verilen prim desteğinin 2 bin lira olmasını bekliyoruz. Eğer yağmur yağarsa taneler daha tok olacaktır ve verimi fazlalaştıracaktır. Afet olmazsa bu sene çiftçimizin yüzü buğdaydan gülecek” diye konuştu.