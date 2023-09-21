Bugün 2 hissenin fiyatında düzenleme

Bugün iki hissenin fiyatı açılışta düzeltilecek. Hisselerin teorik fiyatı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 10:06
Bugün 2 hissenin fiyatında düzenleme
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Bugün Sanko Pazarlama ve Panora GMYO’nun hisse fiyatında düzeltme olacak

Bugün Sanko Pazarlama’nın ortakları bedelsiz hisseye; Panora GMYO’nun ortakları ise nakit temettüye hak kazanıyor.

BorsaGündem'in aktardığına göre, borsada işlem gören şirketlerin nakit temettü veya bedelsiz hisse vermesi halinde hisse senetlerinin fiyatında düzeltmeye gidiliyor.

Bu nedenle yukarıda yer alan hisselerin fiyatı da bugün açılışta düzeltilecek.

Hisselerin açılıştaki teorik fiyatları aşağıdaki gibidir:

#PAGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3516 TL Teorik Fiyat: 41,948 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

#SANKO.E %42,85714 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 26,348 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)


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