Adra GYO'nun halka arzı sonuçlandı: ADGYO borsada ne zaman işlem görecek? Adra GYO halka arz kaç lot verdi?

ADGYO borsa işlem tarihi merakla bekleniyordu. 14-15 Eylül tarihleri arasında talep toplayan Adra Gayrimenkul'ün halka arz sonuçları belli oldu. Adra GYO halka arzında yatırımcılara 34 lot dağıtıldı. İşte borsa işlem tarihi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 14:27
Adra GYO'nun halka arzı sonuçlandı: ADGYO borsada ne zaman işlem görecek? Adra GYO halka arz kaç lot verdi?
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14-15 Eylül tarihleri arasında talep toplayan Adra Gayrimenkul'ün halka arz sonuçları belli oldu.

Adra GYO halka arzında yatırımcılara 34 lot dağıtıldı.

Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Adra GYO halka arzının büyüklüğü 1.6 milyar TL olarak açıklandı.

ADRA GYO NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Adra GYO'nun Borsa İstanbul'da ne zaman işlem göreceği belli oldu. ADGYO'nun 20 Eylül Çarşamba işlem görecek.


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